С февраля в Таллинне и Маарду вновь вырастет стоимость отопления

До 1 февраля предельная цена на тепловую энергию Utilitas в пределах Таллинна и Маарду составляет 83,00 евро за мегаватт-час. Согласно решению Департамента конкуренции, с 1 февраля будет действовать новая предельная цена — 97,15 евро за мегаватт-час.

"В этом сезоне, надеемся, больше повышений предельной цены не будет", — сказала начальник коммерческого отдела Utilitas Ольга Петрова изданию Ärileht.

По словам Петровой, на цену повлияло продолжавшееся в конце года подорожание природного газа и древесной щепы, потребность в которой в Эстонии в последнее время увеличилась.

Дефицит и рост стоимости древесной щепы вызван тем, что Нарвские электростанции в начале отопительного сезона использование щепы для выработки электроэнергии.