Экономика
05.01.2022, 20:17

С февраля в Таллинне и Маарду вновь вырастет стоимость отопления

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Пирет Лепик, Ärileht
Küte
Foto: Andres Putting

В связи с ростом цены на энергоносители в Таллинне и Маарду с 1 февраля повысится стоимость тепловой энергии (центрального отопления), получаемой от энергетического концерна Utilitas.

До 1 февраля предельная цена на тепловую энергию Utilitas в пределах Таллинна и Маарду составляет 83,00 евро за мегаватт-час. Согласно решению Департамента конкуренции, с 1 февраля будет действовать новая предельная цена — 97,15 евро за мегаватт-час.

"В этом сезоне, надеемся, больше повышений предельной цены не будет", — сказала начальник коммерческого отдела Utilitas Ольга Петрова изданию Ärileht.

По словам Петровой, на цену повлияло продолжавшееся в конце года подорожание природного газа и древесной щепы, потребность в которой в Эстонии в последнее время увеличилась.

Дефицит и рост стоимости древесной щепы вызван тем, что Нарвские электростанции в начале отопительного сезона использование щепы для выработки электроэнергии.

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