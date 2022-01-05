Серийный жалобщик: эстонка парализовала аптечный бизнес в Финляндии

Несмотря на то, что Тенг получила лицензию на провизорскую деятельность, она не стала открывать собственную аптеку. Вместо этого она начала подавать жалобы на финских фармацевтов, которые собирались начать торговлю лекарствами в столичном регионе.

Согласно административному суду, рассмотрение жалобы по аптечному делу занимает в среднем девять с половиной месяцев. В это время лицо, получившее разрешение, не может открыть аптеку, а вынуждено ждать решения суда. Некоторые из тех, на кого Тенг подавала апелляцию, в течение срока рассмотрения отказывались от планов по открытию аптеки.

По данным программы журналистских расследований Yle MOT, за три года Тенг подала 26 заявок на открытие аптек в Хельсинки, Вантаа, Эспоо, Ярвенпяя, Хямеенлинна и Лахти. 23 отказа она опротестовала в административном суде. Из-за судебных тяжб в столичном регионе не открываются новые аптеки, в которых, однако, нуждаются люди. Так произошло, например, в Эспоо, страдающем от нехватки локальных аптек.

Жалобы Тенг уже приобрели системный характер. При этом судебные апелляции ничего ей не принесут, потому что у одного человека может быть только одно разрешение на аптечную деятельность, а Тенг уже получила свою лицензию.

Yle MOT запросила у эстонки комментарии по поводу ее деятельности. Она ответила, что подача жалоб является нормальным процессом в правовом государстве и что она делает это из-за того, что финские власти обошлись с ней несправедливо. Надзорный орган Fimea, который выдает разрешения в аптечной сфере, считает, что трудовой стаж Тенг составляет примерно 14 лет. Сама женщина утверждает, что проработала провизором в Эстонии и Финляндии почти 30 лет.

У эстонки осталось меньше полугода, чтобы выкупить склад с лекарствами у аптекаря, который заканчивает карьеру, и начать собственную деятельность в Эспоо в соответствии с выданным ей разрешением. Пока никаких шагов в эту сторону предпринято не было.