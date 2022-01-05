ФОТО | Эстонские военные передали африканским детям подарки

”Залогом мира является образованное общество. Присланные из Эстонии школьные принадлежности — наш вклад в местную систему образования. — пояснил командир пехотного взвода BKN-11 лейтенант Михкель Тамм. — Местные поблагодарили нас, они были рады, что им помогают даже изделека”.

В ходе патрулирования подразделение посетило две начальные школы города Гао, в которых в общей сложности учится около тысячи детей. Эстонским военным был оказан теплый прием, их ознакомили с местными условиями для обучения и учащимися. В доставке школьных принадлежностей в Мали помогло предприятие Apollo Kauplused OÜ.

Эстонские военнослужащие расквартированы на военной базе на побережье реки Нигер в городе Гао. Текущая смена контингента приступила к службе в сентябре, она пробудет в стране до конца декабря, после чего личный состав будет ротирован.

Организованная вооруженными силами Франции в 2014 году операция ”Бархан” проводится в Мали, Чаде, Буркина-Фасо, Мавритании и Нигере, она нацелена на противодействие исламиским террористическим группировкам и нелегальной миграции из Африки в Европу.