Inbank выпустил новые акции на 6 млн евро, рыночная стоимость банка выросла до 224 млн евро

По словам основателя и председателя правления Inbank Прийта Пылдоя, цель выпуска акций заключалась в укреплении и диверсификации структуры капитала. ”Одна из важных стратегических целей прошлого года — заложить фундамент для следующих этапов роста. Можно сказать, что нам это удалось очень хорошо, как с точки зрения разработки продукта, так и с точки зрения капитализации,”- сказал Пылдоя. Осенью банк объявил, что планирует выйти на чешский рынок в 2022 году.

Эмиссия акций завершилась 30 декабря 2021 года, и в результате подписки совет банка Inbank решил выпустить новые акции для 45 инвесторов на общую сумму 6 миллионов евро. Цена одной акции составила 22,50 евро, из которых 0,10 евро номинальная стоимость, а 22,40 евро — эмиссионный доход.

В результате выпуска новых акций после регистрации увеличения уставного капитала в Коммерческом регистре Эстонии уставный капитал Inbank составит 996 719,70 евро. Общее количество акций после выпуска составляет 9 967 197. Рыночная стоимость капитала Inbank после выпуска новых акций составляет 224 миллиона евро.

За последние два месяца 2021 года Inbank привлек в общей сложности 25,5 миллиона евро нового капитала с помощью различных инструментов. В дополнение к недавно завершенной эмиссии акций на сумму 6 миллионов евро, банк выпустил облигации AT1 на 4,5 миллиона евро в октябре посредством целевого выпуска, а в декабре предложение субординированных облигаций было закрыто трижды, в результате чего был привлечен новый капитал на 15 миллионов евро.