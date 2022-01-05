Financial Times: В прошлом году страны Балтии нарастили импорт из Беларуси

Страны Балтии выступают за решительную политику против белорусских властей, особенно после начала миграционного кризиса. Однако опрошенные Financial Times эксперты отмечают, что Литва, Латвия и Эстония сталкиваются с выбором между геополитическими решениями и экономическими возможностями.

”Страны Балтии по геополитическим вопросам выступают строго против режима Лукашенко, призывая установить против него санкции. Однако это непростая задача, так как в каждой стране Балтии есть экономические игроки, в том числе и принадлежащие государству, которые постараются затянуть введение санкций настолько, насколько это возможно”, — сказал глава исследований Эстонского центра обороны и безопасности Томас Ермалавичюс.

По его словам, сектор логистики и транспорта ”всегда будет использовать возможности дополнительного заработка, только если не будет давления от правительств”.

”Странам Балтии не стоит тратить свой ценный политический капитал и авторитет из-за нескольких сотен миллионов евро, которые госпредприятия заработали бы, продолжая игнорировать ситуацию в Беларуси и продолжая торговать с этим режимом”, — подытожил Ермалавичюс.

Глава Конфедерации промышленников Литвы Видмантас Янулявичюс называет правильными требования санкций против Беларуси. При этом он отмечает, что глупо блокировать весь импорт. ”Главное — остановить Лукашенко, а не белорусский народ. Если Литва не будет транзитным государством, то транзит товаров будет перенаправлен в другие страны”, — говорит Янулявичюс.

Санкции США и Евросоюза против Беларуси не всегда пересекаются. Financial Times утверждает, что санкции США могут навредить странам Балтии: региону не хватает прямых экономических связей с Америкой, хотя страны Балтии являются одним из важнейших геополитических союзников.

МИД Литвы в комментарии для издания напомнил, что ”у ЕС нет правового обоснования для введения санкций, установленных третьим государством”. МИД Латвии указал, что ”вся торговля с Беларусью проходит согласно ранее установленным санкционным режимам”. Эстонское внешнеполитическое ведомство заявило, что импортные товары из Беларуси тщательно проверяются на предмет санкций.