Репинский заработал с помощью Bolt 6000 евро за месяц: "зарплата депутата слишком маленькая"(6)
Депутат Рийгикогу Мартин Репинский в утренней радиопрограмме Äripäev рассказал, что начал заниматься таксоизвозом через приложение Bolt для того, чтобы заработать дополнительные деньги, поддержать свой уровень жизни и найти средства для инвестирования.
Его месячный заработок в Bolt достигает 6000 евро. По его словам, ему не хватает депутатской зарплаты, которая превышает 4000 евро. по его словам, член парламента — как руководитель высшего звена, но поступающая на счет плата не соответсвует уровню руководителя высшего звена.
"Зарплата членов Рийгикогу слишком маленькая, они все руководители высшего звена, и я не согласен за такие деньги делать работу руководителя высшего звена", — заявил репинский.
О внезапном повороте в карьере политика стало известно около месяца назад, когда выяснилось, что Репинский начал активно выполнять заказы через приложение таксоизвоза Bolt. При этом оказалось, что он работал таксистом и во время того, как в Рийгикогу шло заседание. Репинский уверяет, что в этот момент на нем все же были наушники, через которые он слушал заседание.
Сам Мартин Репинский сообщил Delfi, что планирует совмещать две специальности: таксиста и депутата. На посту депутата Рийгикогу Репинский зарабатывает 4399,43 евро в месяц.