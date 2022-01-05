Репинский заработал с помощью Bolt 6000 евро за месяц: "зарплата депутата слишком маленькая"

Его месячный заработок в Bolt достигает 6000 евро. По его словам, ему не хватает депутатской зарплаты, которая превышает 4000 евро. по его словам, член парламента — как руководитель высшего звена, но поступающая на счет плата не соответсвует уровню руководителя высшего звена.

О внезапном повороте в карьере политика стало известно около месяца назад, когда выяснилось, что Репинский начал активно выполнять заказы через приложение таксоизвоза Bolt. При этом оказалось, что он работал таксистом и во время того, как в Рийгикогу шло заседание. Репинский уверяет, что в этот момент на нем все же были наушники, через которые он слушал заседание.