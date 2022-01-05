Печальный конец рождественской сказки: спавшая в обнимку с собакой косуля умерла

"Проверить, что с ней случилось, уже нельзя", — сказал создатель Группы спасения животных (Loomapäästegrupp) Хейки Валнер. Описанный Delfi случай имел место Вильяндимаа у его знакомых. "В любом случае ясно, что косуля вела себя противоестественно, в ее мозгу произошел какой-то сбой, если у нее пропал природный инстинкт самосохранения", — считает Валнер.

По его словам, косулю отвезли на километр к другому дому, рядом с которым находится поле, где обитало стадо косуль. Была надежда, что животное присоединится к ним. "Я просил ни в коем случае никуда не транспортировать ее, потому что дикие животные не терпят, когда их таскают с места на место. Косули пугливые, как зайцы, они просто умрут от страха", — пояснил Валнер.

Главный специалист Агентства по окружающей среде Пеэп Мяннил также отметил, что сожительство собаки и косули в дикой природе трудно себе предствить, так как у собаки развит охотничий инстинкт, а косуля — очень робкое животное. Мирно они могут уживаться, когда были взяты в дом, будучи еще детенышами.

Валнер добавил, что в Эстонии существует крайняя нехватка центров для лечения и восстановления диких животных, где ими бы занимались специально для этого обученные специалисты.