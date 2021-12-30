ФОТО | Эстонское чудо природы: беглый пёс и косуля спят в объятиях друг друга

"Что бы вы подумали, если бы увидели у своего дома чужую овчарку вместе с косулей? Чтобы сказали об их дружбе, когда враги в дикой природе вдруг ложатся морозной ночью спать вместе и согревают друг друга своим теплом?"

По словам Валнера, такие чудеса в мире животных иногда случаются.

Автор не сообщил, где именно имела место быть эта душещипательная история, он лишь уточнил, что убежавшая около месяца назад из дома собака сейчас уже вернулась к хозяевам.