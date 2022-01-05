Картой маршрутов общественного транспорта Таллинна пользуются три четверти горожан

Общей электронной картой Таллинна, согласно опросу, пользуется 44% жителей столицы. В то время как картой общественного транспорта пользуются в основном люди в возрасте от 25 до 44 лет, к общей электронной карте города обращаются в основном люди старше 44 лет. Результаты опроса на тему удовлетворенности горожан показывают также, что карта общественного транспорта наиболее популярна среди семей, в которых есть дети.

Довольны этой услугой 87% пользователей, лишь 6% её качество не устраивает, не смогли определиться с оценкой 7% участников опроса. Средняя оценка по 4-балльной шкале составила 3,17.

Несмотря на то, что в Таллинне существует несколько приложений с картами, таллинцы в поиске расположения тех или иных мест обращаются преимущественно к приложению Google Maps (82%), официальная электронная карта Таллинна на втором месте по популярности (24%).

Согласно исследованию удовлетворенности горожан, качеством покрытия бесплатной беспроводной сети WiFi Таллинна довольны 58% её пользователей. Опрос показал, что бесплатной городской сетью WiFi пользуются 33% таллинцев.

Пользователи, которые считают зону покрытия сети недостаточной, хотели бы использовать бесплатный WiFi там, где это сейчас невозможно. Пятая часть от их числа хочет, чтобы бесплатная сеть была доступна в городе повсеместно, а десятая часть заинтересована в распространении сети в каком-то конкретном районе столицы. Кроме того, в качестве мест, в которых пользователи ожидают появления бесплатного беспроводного городского интернета указывались различные общественные места, такие как игровые площадки, общественный транспорт, зоны отдыха рядом с морем, пассажирские станции, а также торговые центры.