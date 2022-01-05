Услуга согласия позволит предприятиям запрашивать о вас информацию у государства

С этой недели услуга согласия будет использоваться в процессе подачи ходатайства о рассрочке в сотрудничестве с AS Inbank и магазином электроники Klick. Если в среде предоставления согласия человек дает свое одобрение, то банк проверяет платежеспособность человека в базе данных Налогово-таможенного департамента и на основании полученных данных принимается решение о предоставлении рассрочки.

”Услуга согласия станет центральным местом, где человек дает свои согласия, а затем ими управляет. Все предоставленные согласия можно увидеть и отозвать их в любой момент. Причем каждый раз, как данные отправляются поставщику услуги, в услуге согласия об этом остается отметка, благодаря чему перемещение данных становится очень прозрачным. Я рад, что Налогово-таможенный департамент был готов внедрить новую услугу в своей системе и AS Inbank тоже сразу приступил к ее внедрению”, — сказал руководитель по развитию продуктов Департамента государственных инфосистем Сандер Рандорг.

”Основанное на согласии предоставление финансовых данных было нашим первым, но, разумеется, не единственным приоритетом. Более масштабная цель — сделать услугу согласия универсальной услугой, которая позволила бы на основе согласия обмениваться данными, например, о здоровье и образовании, проложив путь к рождению новых, основанных на данных услуг”, — сказал Рандорг.