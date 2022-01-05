Услуга согласия позволит предприятиям запрашивать о вас информацию у государства
С этой недели услуга согласия будет использоваться в процессе подачи ходатайства о рассрочке в сотрудничестве с AS Inbank и магазином электроники Klick. Если в среде предоставления согласия человек дает свое одобрение, то банк проверяет платежеспособность человека в базе данных Налогово-таможенного департамента и на основании полученных данных принимается решение о предоставлении рассрочки.
”Услуга согласия станет центральным местом, где человек дает свои согласия, а затем ими управляет. Все предоставленные согласия можно увидеть и отозвать их в любой момент. Причем каждый раз, как данные отправляются поставщику услуги, в услуге согласия об этом остается отметка, благодаря чему перемещение данных становится очень прозрачным. Я рад, что Налогово-таможенный департамент был готов внедрить новую услугу в своей системе и AS Inbank тоже сразу приступил к ее внедрению”, — сказал руководитель по развитию продуктов Департамента государственных инфосистем Сандер Рандорг.
”Основанное на согласии предоставление финансовых данных было нашим первым, но, разумеется, не единственным приоритетом. Более масштабная цель — сделать услугу согласия универсальной услугой, которая позволила бы на основе согласия обмениваться данными, например, о здоровье и образовании, проложив путь к рождению новых, основанных на данных услуг”, — сказал Рандорг.
”В рамках плана развития цифрового общества на период до 2030 года мы стремимся в целом двигаться в сторону цифрового государства, которое в большей степени ориентировано на человека. Уже сегодня в стране используется услуга по мониторингу данных, которая помогает людям получить представление о собранных о них данных, а также о том, кто и для каких целей использует эти данные. Услуга согласия — это следующий шаг, который предоставит людям больший контроль над их личной информацией. С одной стороны, роль государства состоит в том, чтобы предоставить людям возможность делиться своими личными данными с частным сектором и другими заинтересованными сторонами. Однако с другой стороны, необходимо обеспечить прозрачную обработку данных”, — сказал руководитель отдела данных Министерства экономики и коммуникаций Отть Велсберг.
По его словам, услуга согласия позволит человеку самому решать, кто может использовать его данные, для каких целей и на каких условиях. ”Это создаст уникальную в мире возможность для стимулирования экономики данных и создания новых и инновационных услуг. Среди прочего люди будут иметь возможность при желании взимать плату за использование своих данных”, — сказал Велсберг, по мнению которого цель состоит в том, чтобы постепенно внедрять услугу согласия по всей стране и тем самым поддержать предоставление значительно большего количества персональных услуг.
Что представляет собой услуга согласия?
С помощью услуги согласия человек сам может решать, делиться ли своими личными данными, хранящимися у государства, с конкретной третьей стороной. Запрос согласия всегда происходит в среде поставщика услуги, но для принятия решения человека перенаправляют на государственный портал eesti.ee, где отображается описание отправляемых данных и цель их обработки. После предоставления или непредоставления согласия процесс продолжается в среде поставщика услуги. Позднее на портале eesti.ee можно просматривать все предоставленные согласия и управлять ими, независимо от того, кому они были предоставлены.
Использование услуги согласия и предоставление согласий всегда добровольно. Данное согласие можно отозвать в любое время, приостановив дальнейшую передачу данных третьему лицу.
Сейчас услуга согласия доступна для граждан Эстонии, а для ее использования необходимо наличие действующего надежного инструмента аутентификации (ID-карта, Mobiil-ID или Smart-ID).
Больше информации об услуге согласия можно найти на странице Департамента государственной инфосистемы.