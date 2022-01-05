Первая ракетка мира сыграет на Australian Open без прививки от ковида. Премьер Австралии ему не верит

Первая ракетка мира и рекордсмен турнира Новак Джокович, получил специальное разрешение от властей штата Виктория и сможет выступить на Australian Open, несмотря на отсутствие прививки.

"Всех с Новым годом. Желаю вам здоровья, любви и счастья в каждый момент времени. Я провел фантастическое время со своими близкими во время отпуска, а теперь направляюсь в Австралию благодаря выданному медотводу. Поехали в 2022-й!" — написал Джокович в инстаграме.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон прокомментировал то, что Новаку Джоковичу дали медотвод от вакцинации: ”Я считаю, что любой человек, который хочет попасть в Австралию, должен следовать требованиям для пересечения границы.

Когда Новак Джокович прибудет в Австралию, он должен будет предоставить доказательства того, что он не может быть вакцинирован по медицинским причинам — если он еще не вакцинирован. Мы ждем этих доказательств. Если они будут недостаточно убедительными, с ним поступят так же, как с любым другим человеком, — он на первом самолете отправится домой. Для Новака не должно быть особых правил. Никаких”.

Джокович неоднократно высказывался против прививок и отказывался говорить о том, делали ли ему самому вакцину или нет. Серб делит первое место с Роджером Федерером и Рафаэлем Надалем по титулам на "Титул большого шлема" (20).

Открытый чемпионат Австралии стартует 17 января.