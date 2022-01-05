В Ласнамяэ изнасиловали парня — за то, что он снимал девушку голой в ванне

Год назад, в ночь на 3 января 2021 года, в столичном районе Ласнамяэ произошло жестокое и необычное преступление. Один молодой человек договорился о встрече со знакомой девушкой и поехал к ней на автобусе в гости. Когда же он вышел из автобуса, его сразу же схватили два других парня в возрасте 23 и 20 лет.

Они разбили жертве нос до крови, заломили руки за спину и потащили в ближайшие кусты — "поговорить". Молодой человек сначала сопротивлялся, но потом подчинился, так как, по его словам, один из нападавших угрожал его пырнуть ножом, хотя оружие и не показал.

Нападавшие бросили парня на землю.