В 2021 году в таллиннских пунктах профилактики коронавируса было сделано более 200 000 прививок
В течение прошлого года Таллинн последовательно открывал пункты профилактики коронавируса, а также начал оказывать услугу вакцинации на дому. В общей сложности в Таллинне в пунктах профилактики коронавируса и на дому был сделан 207 561 укол. В пункте, расположенном на площади Вабадузе, также можно сделать ПЦР-тест и быстрый тест на наличие в крови антигена.
Вице-мэр Бетина Бешкина отметила, что в Таллинне к профилактике коронавируса применяется системный подход, важную роль в котором играет вакцинация. ”Мы поставили целью сделать вакцинацию как можно более доступной для всех, чтобы это было удобно и безопасно. Чем большее число горожан охватит вакцинирование, тем легче будет сдерживать вспышки заболеваемости, — сказала Бешкина. — В апреле, когда целевая группа вакцинируемых стала расширяться, мы открыли крупные центры вакцинации в ледовом холле "Тондираба" и спортивном центре "Сыле", а в мае — в культурном центре "Кая". Таллиннские пункты вакцинации обслуживали помимо жителей столицы и других желающих получить услугу. В общей сложности там было введено около 168 112 доз вакцины”.
В последние две недели августа на выходных, а также 2 октября и с 9 по 10 октября прививки делали в десяти школах Таллинна. Прежде всего услуга была рассчитана на школьников от 12 лет, но привиться могли все желающие. В школах от коронавируса были привиты 4444 человека, а также введены 726 дополнительных доз учителям. До конца августа работал пункт вакцинации в здании горуправы по адресу площадь Вабадузе, 7, там было введено 858 доз вакцины.
Летом число заражений снизилось, что повлияло и на активность вакцинирования, поэтому, как отметила Бешкина, город решил изменить подход. ”Важным было, в числе прочего, чтобы все, у кого еще остались сомнения относительно вакцинации, могли сначала проконсультироваться, а затем при желании тут же привиться. В сотрудничестве с частными медицинскими учреждениями 20 октября в Нымме, Хааберсти, Пыхья-Таллинне и Кесклинне мы установили палатки для проведения консультаций и вакцинирования. Поскольку услуга быстро завоевала признание горожан, 30 октября дополнительный пункт был открыт и в Ласнамяэ. В таких палатках к 9 ноября был вакцинирован 5641 человек”.
Стационарный пункт профилактики коронавируса был открыт 10 ноября на площади Вабадузе, там помимо консультирования и вакцинирования можно сделать ПЦР-тест, а с 26 декабря и бесплатный быстрый тест на наличие антигена. Продолжил работу пункт в культурном центре "Линдакиви" в Ласнамяэ, были открыты еще шесть пунктов профилактики коронавируса в Хааберсти, Ласнамяэ, Пыхья-Таллинне и Кристийне. В этих восьми пунктах с 10 ноября до конца года привили 22 040 человек. На площади Вабадузе по состоянию на конец года было сделано 9616 ПЦР-тестов и 1579 экспресс-тестов.
С 4 ноября услуга вакцинации на дому стала оказываться людям, которые иначе не могли получить прививку. Услугу до конца года получили 1002 человека. В сотрудничестве с районными управами в октябре и ноябре услуги оказывались и в передвижных пунктах-автобусах, там в общей сложности сделали 4738 уколов.
Город также провел несколько общегородских кампаний повышения осведомленности, целью которых было рассказать о важности вакцинирования и призвать вакцинироваться тех, кто этого еще не сделал (”Запишись на вакцинацию”, ”Подари семье безопасные праздники” и пр.). Также проводились кампании, напоминающие о необходимости ношения масок (”Спасибо, что заботишься”, ”Только в маске, пожалуйста”).
В новом году в Таллинне работу продолжат четыре пункта профилактики коронавируса, в которых без предварительной регистрации можно сделать как первую, вторую, так и дополнительную прививку. Пункт на площади Вабадузе открыт ежедневно с 9 до 21 часа. Пункты в Хааберсти Rimi (Хааберсти, 1), торговом центре "Кристийне" (Эндла, 45), культурном центре "Линдакиви" (Й.Коорти, 22) открыты по будням с 12 до 19 часов, а на выходных с 10 до 17. Консультирование и вакцинация проводятся бесплатно. На площади Вабадузе ПЦР-тест по направлению врача можно сделать бесплатно, а без направления — за 44 евро. Анализ берут из носоглотки или при помощи жидкости для полоскания горла. До 16 января здесь также можно сделать бесплатный тест на наличие антигена, в результате которого получить справку нельзя, но при позитивном результате тут же можно сделать ПЦР-тест.
Прежде всего на пожилых людей рассчитана услуга вызова на дом бригады для вакцинации. Вызвать бригаду можно позвонив по номеру 677 8448, звонки принимают по будням с 8 до 20 часов и по выходным с 9 до 17. Бригады выезжают на вызовы семь дней в неделю с 9 до 18.