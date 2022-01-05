В 2021 году в таллиннских пунктах профилактики коронавируса было сделано более 200 000 прививок

Вице-мэр Бетина Бешкина отметила, что в Таллинне к профилактике коронавируса применяется системный подход, важную роль в котором играет вакцинация. ”Мы поставили целью сделать вакцинацию как можно более доступной для всех, чтобы это было удобно и безопасно. Чем большее число горожан охватит вакцинирование, тем легче будет сдерживать вспышки заболеваемости, — сказала Бешкина. — В апреле, когда целевая группа вакцинируемых стала расширяться, мы открыли крупные центры вакцинации в ледовом холле "Тондираба" и спортивном центре "Сыле", а в мае — в культурном центре "Кая". Таллиннские пункты вакцинации обслуживали помимо жителей столицы и других желающих получить услугу. В общей сложности там было введено около 168 112 доз вакцины”.

В последние две недели августа на выходных, а также 2 октября и с 9 по 10 октября прививки делали в десяти школах Таллинна. Прежде всего услуга была рассчитана на школьников от 12 лет, но привиться могли все желающие. В школах от коронавируса были привиты 4444 человека, а также введены 726 дополнительных доз учителям. До конца августа работал пункт вакцинации в здании горуправы по адресу площадь Вабадузе, 7, там было введено 858 доз вакцины.

Летом число заражений снизилось, что повлияло и на активность вакцинирования, поэтому, как отметила Бешкина, город решил изменить подход. ”Важным было, в числе прочего, чтобы все, у кого еще остались сомнения относительно вакцинации, могли сначала проконсультироваться, а затем при желании тут же привиться. В сотрудничестве с частными медицинскими учреждениями 20 октября в Нымме, Хааберсти, Пыхья-Таллинне и Кесклинне мы установили палатки для проведения консультаций и вакцинирования. Поскольку услуга быстро завоевала признание горожан, 30 октября дополнительный пункт был открыт и в Ласнамяэ. В таких палатках к 9 ноября был вакцинирован 5641 человек”.