Хроника ДТП: три человека доставлены в больницу

5 января в 07:20 произошло ДТП в Харьюмаа, в волости Сауэ, на 32-м километре Таллиннской окружной дороги, где 64-летний мужчина управлял автомобилем Nissan Qashqai и съехал с дороги в кювет. Водителя доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу. Более точные обстоятельства ДТП выясняются.

В 08:11 произошло ДТП в Вырумаа, в волости Рыуге, на 23-м километре шоссе Выру-Мынисте-Валга, где 46-летний мужчина управлял автомобилем Škoda Octavia и из-за неправильно выбранной скорости движения съехал с дороги. Пассажира, 41-летнего мужчину, доставили в Южно-Эстонскую больницу.

В 19:04 произошло ДТП в Таллинне на перекрестке улиц Хааберсти и Мяэкыртси, где 50-летний мужчина управлял автомобилем Škoda Octavia и столкнулся с приблизившимся слева автомобилем Volkswagen Toureg, которым управлял 51-летний мужчина. Водителя Škoda доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.