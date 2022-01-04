ФОТО | Цены на топливо вновь стали подбираться к рекордному уровню

Бензин марки "95" теперь стоит 1,539 евро, а дизельное топливо — 1,359 евро за литр.

Напомним, что рекорд стоимости бензина "95" был установлен в декабре прошлого года, когда он стоил 1,547 за литр.

В то же время министры стран ОПЕК+ договорились продолжить увеличение добычи нефти в феврале на 400 тысяч баррелей в сутки.

Ранее один из руководителей компании Circle K сказал в беседе с Ärileht, что колебания цен на мировом рынке доходят до Эстонии с 7-10-дневной задержкой.

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