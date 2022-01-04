04.01.2022, 20:34
В Испании задержали гражданина Эстонии, подозреваемого в инвестиционном мошенничестве(3)
Foto: Argo Ingver
Испанская полиция задержала в аэропорту Аликанте 41-летнего гражданина Эстонии, которого полиция Германии объявила в розыск как подозреваемого в экономическом преступлении.
Задержанному грозит за его противоправное деяние до 10 лет тюремного заключения. В Аликанте мужчина прибыл из Литвы прямым рейсом из Каунаса.
41-летний гражданин Эстонии подозревается в том, что он присвоил более 150 000 евро, создав для этого фиктивную инвестиционную компанию.