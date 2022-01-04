ЧП и криминал
04.01.2022, 20:34

В Испании задержали гражданина Эстонии, подозреваемого в инвестиционном мошенничестве

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Euro
Foto: Argo Ingver

Испанская полиция задержала в аэропорту Аликанте 41-летнего гражданина Эстонии, которого полиция Германии объявила в розыск как подозреваемого в экономическом преступлении.

Задержанному грозит за его противоправное деяние до 10 лет тюремного заключения. В Аликанте мужчина прибыл из Литвы прямым рейсом из Каунаса.

41-летний гражданин Эстонии подозревается в том, что он присвоил более 150 000 евро, создав для этого фиктивную инвестиционную компанию.

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