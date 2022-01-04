В Пирита появится сквер имени Эри Класа

”На протяжении многих лет Эри Клас был художественным руководителем Таллиннской Филармонии, а также главным дирижером и художественным руководителем Национальной оперы "Эстония”. С точки зрения Пирита выдающейся была его работа в качестве инициатора и руководителя фестиваля „Биргитта” на развалинах монастыря Пирита. Многие годы он был художественным руководителем знакового для Таллинна фестиваля. Эри Клас — легендарная фигура в истории эстонской музыки и культуры, — сказал старейшина района Пирита Тынис Лийнат. — Пирита хотел бы отдать дань уважения великой для нашей культуры личности, построив возле монастыря Пирита сквер с фонтаном”.

По словам старейшины, наряду с уже имеющимися деревьями и кустарниками в сквере будут высажены декоративные яблони, вишни и несколько декоративных кустарников.

”Однако гордостью сквера будет реконструированный фонтан, вода в котором будет литься по мановению дирижёрской палочки маэстро. Кроме того, будет проведено современное освещение. Территория между улицей Клоостриметса теэ и монастырем приобретет новый и достойный облик”, — сказал Лийнат.

Первый фестиваль ”Биргитта” состоялся в Пирита в 2005 году, Эри Клас был его художественным руководителем вплоть до 2016 года.

Эри Клас был также почетным гражданином Таллинна, кавалером почетного знака ”Герб Таллинна” и лауреатом премии заслуженного деятеля культуры города Таллинна.