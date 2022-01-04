Бывшему руководству Пярнуского центра обработки отходов предъявлено обвинение

Согласно обвинению, руководящие работники предприятия подделывали документы, использовали их для присвоения имущества предприятия, а также создавали условия для нечестной конкуренции.

Уголовное дело охватывает деятельность руководства OÜ Paikre с 2016 по 2019 год.

Прокуратура предъявила обвинение бывшему руководителю центра Кристо Россману, директору по развитию Отту Сутту и бизнес-партнеру фирмы OÜ Paikre Данелю Тауру в присвоении, подделке документов и их использовании. Первые двое обвиняются также в злоупотреблении служебным положением. Сутту предъявлено обвинение в получении взятки, которая была связана с оплатой счетов выставляемых Олегом Прониным и его фирмой. Олег Пронин и его фирма обвиняются в даче взятки.

Преступная схема заключалась в том, что компания OÜ Paikre оплачивала счета (в том числе и поддельные), которые не были связаны с бизнесом OÜ Paikre.

Отт Сутт и Кристо Россман также неправомерно отдавали предпочтение в своей деятельности фирме OÜ Koguja, которой руководил Отт Сутт, чем нанесли ущерб экономическим результатам компании OÜ Paikre.

"В ходе этого расследования мы увидели, что местное самоуправление как собственник предприятия не осуществляло надлежащего контроля за деятельностью OÜ Paikre", — сказал начальник бюро по борьбе с коррупционными преступлениями Центральной криминальной полиции Антс Кюбарсепп.

Своими действиями обвиняемые нанесли фирме OÜ Paikre материальный ущерб в размере 181 811 евро, им будут предъявлены гражданские иски для компенсации ущерба. Прокуратура в ходе расследования арестовала недвижимость обвиняемых, а также несколько транспортных средств и наличность.

Первое судебное заседание по данному уголовному делу состоится 14 февраля.