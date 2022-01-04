Новости Эстонии
04.01.2022, 15:15

Таллиннская Ратушная площадь вновь превратится в волшебный лес

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Ilutulestik Raekoja platsil 14.02.2021
Foto: Andres Putting
На Ратушной площади вновь появится волшебный лес, который будет открыт 6 января в 17.00 бесплатным концертом.

На торжественном открытии волшебного леса с концертом выступит популярный эстонский ансамбль Noorkuu, исполняющий местные и зарубежные хиты a cappella (без инструментального сопровождения).

Ратушная площадь после окончания работы рождественского рынка не будет пустовать. Наоборот, к четвергу там появится волшебный лес со святящимися елками, лесными животными и шарами. Волшебный лес поможет продлить праздничное настроение и даст возможность еще раз прикоснуться к зимней магии”, — сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм.

Сегодня оператор рождественского рынка передаст Ратушную площадь в пользование управы, а завтра начнется установка леса. К четвергу на площади появятся украшенные гирляндами елки, а также светящиеся животные и снежные шары. Волшебный лес будет открыт до конца января.

Вход на мероприятие в четверг свободный. Организация мероприятия, согласно действующим ограничениям, не требует проверки COVID-паспортов. Однако всех пришедших просят вести себя разумно и безопасно.

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