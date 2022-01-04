Переболевшие COVID-19 могут cделать бустерную прививку

”Если человек переболел COVID-19, он может заразиться снова, однако согласно данным в нашей стране, вероятность попасть в больницу в таком случае гораздо ниже, чем у тех, кто еще не вакцинирован. Данных о варианте омикрон еще мало, но предварительные данные показывают, что с вариантом омикрон перенесенная болезнь не обеспечивает настолько же эффективной защиты, как при варианте дельта”, — объяснила член государственной комиссии по иммунопрофилактике доктор Марье Оона.

Учитывая то, что вариант омикрон широко распространяется по миру и что скорость его распространения гораздо быстрее, в связи с этим возрастает и риск быстрого роста нагрузки на систему здравоохранения:

Комиссия по иммунопрофилактике по-прежнему рекомендует переболевшим COVID-19 сделать одну дозу предпочтительно mRNA-вакцины на шестой месяц после выздоровления. Бустерную дозу могут получить люди старше 18 лет.

Если переболевший COVID-19 (или человек, заболевший тогда, когда после получения вакцины прошло менее двух недель) уже получил дополнительную дозу на шестой месяц после выздоровления (или, по особым причинам, прошел курс из двух доз), то он может сделать бустерную дозу на шестой месяц после получения последней дозы вакцины.

Если человек, сделавший первую прививку в рамках курса вакцинации, заразился COVID-19 тогда, когда с момента получения первой дозы прошло более двух недель, то на шестой месяц после выздоровления он может сделать бустерную дозу.

Если человек, прошедший курс вакцинации, заболел COVID-19, то на шестой месяц после выздоровления он может сделать бустерную дозу.