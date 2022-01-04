Переболевшие COVID-19 могут cделать бустерную прививку
В свете распространения нового варианта коронавируса омикрон государственная комиссия по иммунопрофилактике рекомендует разрешить всем переболевшим COVID-19 сделать бустерную прививку по прошествии пяти месяцев с последней прививки или окончания болезни.
”Если человек переболел COVID-19, он может заразиться снова, однако согласно данным в нашей стране, вероятность попасть в больницу в таком случае гораздо ниже, чем у тех, кто еще не вакцинирован. Данных о варианте омикрон еще мало, но предварительные данные показывают, что с вариантом омикрон перенесенная болезнь не обеспечивает настолько же эффективной защиты, как при варианте дельта”, — объяснила член государственной комиссии по иммунопрофилактике доктор Марье Оона.
Учитывая то, что вариант омикрон широко распространяется по миру и что скорость его распространения гораздо быстрее, в связи с этим возрастает и риск быстрого роста нагрузки на систему здравоохранения:
- Комиссия по иммунопрофилактике по-прежнему рекомендует переболевшим COVID-19 сделать одну дозу предпочтительно mRNA-вакцины на шестой месяц после выздоровления. Бустерную дозу могут получить люди старше 18 лет.
- Если переболевший COVID-19 (или человек, заболевший тогда, когда после получения вакцины прошло менее двух недель) уже получил дополнительную дозу на шестой месяц после выздоровления (или, по особым причинам, прошел курс из двух доз), то он может сделать бустерную дозу на шестой месяц после получения последней дозы вакцины.
- Если человек, сделавший первую прививку в рамках курса вакцинации, заразился COVID-19 тогда, когда с момента получения первой дозы прошло более двух недель, то на шестой месяц после выздоровления он может сделать бустерную дозу.
- Если человек, прошедший курс вакцинации, заболел COVID-19, то на шестой месяц после выздоровления он может сделать бустерную дозу.
Учреждения, занимающиеся вакцинацией, уже могут предлагать бустерные дозы переболевшим COVID-19. Технические обновления в дигирегистратуре, которые позволят переболевшим забронировать время для получения бустерной дозы, будут готовы к четвергу. До этого времени переболевшие люди могут получить бустерную дозу в пунктах, где для вакцинации предварительная регистрация не требуется, у семейного врача или связавшись с пунктом вакцинации напрямую. Определить время, когда рекомендуется сделать бустерную дозу, можно также при помощи специального калькулятора на странице vaktsineeri.ee. Пока что калькулятор доступен только на эстонском языке.
Государственная экспертная комиссия по иммунопрофилактике — это комиссия, консультирующая Министерство социальных дел по вопросам государственной программы иммунизации и прочим вопросам, связанным с вакцинацией. В нее входят представители аллергологов-иммунологов, инфекционистов, семейных врачей, педиатров, медсестер, Департамента здоровья, Больничной кассы и Министерства социальных дел.
Задачами вакцинации против COVID-19 являются сокращение количества случаев заболевания и смертей, обусловленных COVID-19; защита людей, относящихся к группе риска, то есть тех, у кого COVID-19 может протекать тяжелее; сокращение распространения коронавируса в Эстонии и тем самым сдерживание третьей волны заболевания; уменьшение нагрузки на систему здравоохранения и экономику; обеспечение того, чтобы общество Эстонии оставалось открытым, насколько это возможно. Информацию о вакцинации можно получить на сайте www.vaktsineeri.ee/ru и по государственному справочному номеру 1247.