Развитие городской среды Таллинна в 2022 году: создание сети велодорожек и продление трамвайных линий

В первой половине 2022 года будут подготовлены эскизы относительно дальнейшего развития трамвайной сети Таллинна. Трамвайные линии планируется продлить в целях повышения доступности и удобства пользования общественным транспортом. Помимо этого, будут рассматриваться возможности создания двух новых трамвайных линий — Лийвалайа и Каларанна .

Общая планировка Пыхья-Таллинна находится в стадии совместной работы, и в первом квартале этого года в процесс будет вовлечена широкая общественность. В наступившем году продолжится и подготовка эскиза планировки района Кесклинн, документ будет представлен общественности в начале 2023 года.

В Нымме приоритет будет отдан экологичным способам передвижения — за счет развития сети велосипедных дорожек и создания новых остановок железнодорожного транспорта. Планировкой также предусмотрена связывающая зеленые зоны и пешеходно-велосипедные дорожки сеть — комплекс троп здоровья круглогодичного использования, который бы соединял район с окружающей территорией и поддерживал природное разнообразие.

В 2021 году была утверждена общая планировка района Нымме , которая поддерживает сохранение его качественной жилой среды и ценностей — леса и зеленых насаждений района. Согласно планировке, большинство микрорайонов Нымме представляют культурно-историческую ценность.

В наступившем году продолжится разработка планировок районов Кесклинн и Пыхья-Таллинн , работа над созданием сети велодорожек и проектом продления трамвайных линий. Город также сфокусируется на проведении архитектурных конкурсов и обогащении общественного пространства уличным искусством.

”Цель Таллинна — быть комфортным, экологичным и доступным для всех городом с изобилием площадей, парков и других мест времяпрепровождения, — сказала вице-мэр Мадле Липпус. — Важной частью такой среды является современное уличное искусство, а также зеленые насаждения и водоемы, помогающие сохранить природное разнообразие. В достижении этих целей немаловажную роль играют планировки районов, которые придут на смену генеральному плану города, утвержденному двадцать лет назад”.

В этом году продолжится работа по улучшению возможностей для передвижения на велосипеде в центре города. Будут составлены проекты основной сети велодорожек, на основании которых в последующие годы будет осуществляться строительство велодорожек с привлечением европейских средств. До тех пор, пока не будет построена сеть постоянных велосипедных дорожек, планируется дорабатывать временные решения велосипедной сети.

В процессе улучшения качества городского пространства важная роль отводится и архитектурным конкурсам. В начале 2022 года будут подведены итоги архитектурных конкурсов здания школы по интересам ”Кулло” и пристроек к Гимназии Якоба Вестхольма и Таллиннской реальной школе. В подготовке к архитектурному конкурсу центра по интересам ”Кулло” участвовали специалисты по дизайну услуг Центра стратегического управления. Они помогали выявить потребности будущих пользователей здания и ожидания горожан. В текущем году планируется провести конкурс на пространственное и ландшафтно-архитектурное решение Таллиннского певческого поля и модульные здания детских садов Пыхья-Таллинна.

В ходе международного сотрудничества продолжится разработка концепции Таллиннского центра вовлечения, что позволит проводить больше дискуссионных мероприятий и выставок на тему городского пространства. В Центре вовлечения специалисты по городскому планированию, архитекторы и стратеги будут знакомить общественность с проектами развития городского пространства. Согласно планам, в сентябре 2022 года Центр вовлечения приступит к работе в качестве площадки для экспозиций, а в 2023 году он начнет выполнять функции демонстрационного центра в здании по адресу бульвар Каарли, 1.

В целях формирования современного и активного пространства в предстоящем году начнется работа по картографированию искусства в городской среде. Это поможет принять дальнейшие решения о том, где, как и какое искусство следует создавать. В качестве пилотного проекта будут созданы зеленые инсталляции проекта ”Путукавяйл”.