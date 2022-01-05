Кайа Канепи стартовала с тяжелой победы в первом круге турнира в Мельбурне

Кайа Канепи находился в чрезвычайно сложной ситуации в первом сете, когда уступала со счетом 1:4, но смогла взять себя в руки и довести игру до тай-брейка, но к сожалению тай-брейк остался за румынкой.

Во второй партии уже Канепи вышла вперед со счетом 5:2, но не смогла воспользоваться преимуществом. В очередном тай-брейке оказалась сильнее эстонка 9:7. В решающем сете уже без особых проблем победу одержала Канепи 6:2. Матч длился 2 часа 45 минут.

В следующем раунде соперницей Канепи будет, чешка Тереза Мартинцова (WTA 48) или хорватка Ана Конюх (WTA 67). Призовой фонд турнира, составляет около 240 000 долларов США