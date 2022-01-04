Фонд интеграции поддержит интеграционные проекты в области культуры и спорта
Фонд интеграции объявил тур подачи ходатайств о получении поддержки для организации проектов в области культуры и спорта, направленных на налаживание контактов, общения и вовлечения представителей разных культур. Ходатайства о получении поддержки могут представить действующие в Эстонии юридические лица и подразделения местных самоуправлений до 3 февраля.
Бюджет конкурса составляет 89 577 евро. Минимальная сумма поддержки — 1000 евро, максимальная — 10 000 евро.
”Совместные мероприятия помогают представителям разных культур найти общий язык, лучше узнать и понять друг друга, сближают и создают общее культурное пространство. Вместе пережитые эмоции и полученные впечатления в спорте и культуре вдохновляют людей больше между собой общаться и налаживать тесные контакты”, — сказала руководитель сферы культурного многообразия Фонда интеграции Кристина Пиргоп-Бентон.
Проекты в области культуры и спорта, на которые будет выделена поддержка, должны предлагать представителям разных культур возможность участия в совместной деятельности, налаживания долговременного сотрудничества и большего участия в культурном и информационном пространстве Эстонии. Более подробная информация об условиях конкурса приведена на домашней странице Фонда интеграции.
Проведение конкурса финансирует Министерство культуры.