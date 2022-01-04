Истребители союзников тренируются в небе Эстонии
На этой неделе, с 4 по 9 января, истребители ВВС Бельгии продолжат серию тренировочных полетов на малых высотах в эстонском воздушном пространстве. Самолеты дислоцированы на авиабазе Эмари в рамках миссии воздушной полиции НАТО.
Полеты на малых высотах, но не ниже 152 метров, будут производиться в промежутке 08:00-10:00, 11:00-13:00 и 14:00-16:00 в небе над Юго-западной, Южной, Восточной и Центральной Эстонией. По возможности истребители постараются держаться в стороне от населенных пунктов и отдельных хуторов.
Тренировочные полеты союзников проводятся в строгом соответствии с эстонским законодательством, они также согласованы с Транспортным департаментом и Lennuliiklusteeninduse AS.
Военно-воздушные силы стран НАТО охраняют воздушное пространство Эстонии, Латвии и Литвы с 2004 года. Участвующие в миссии воздушной полиции самолеты размещены на авиабазе Шауляй в Литве и авиабазе Эмари в Эстонии. На данный момент эстонское небо находится под охраной истребителей F-16 ВВС Бельгии.