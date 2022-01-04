В Пыхья-Таллинне большая водопроводная авария: во многих домах воды нет уже несколько часов

Читатель Delfi пожаловался, что у него дома уже на протяжении пяти часов нет воды.

Пресс-секретарь Tallinna Vesi Лаура Корьюс объяснила, что на данный момент действительно в нескольких жилых районах Таллинна есть проблемы с подачей воды, но устранением аварии уже занимаются.

"Подача воды для жителей районов скоро восстановится. Утечка обнаружена на улице Лаэвастику. Находящиеся вблизи нее участки частично останутся без воды на время, чтобы аварию можно было ликвидировать. Их об этом оповестят отдельно", — сообщила она.

Tallinna Vesi приносит извинения за возникшие неудобства.

Около 10:00 житель улицы Мадала сообщил, что у него дома восстановилась подача воды.

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