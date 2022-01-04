За сутки в Эстонии прибавилось 1497 случаев заражения коронавирусом, умер один человек

По состоянию на утро 4 января в больнице находятся 238 зараженных коронавирусом пациентов. Из них 158 нуждаются в стационарном лечении из-за тяжелого COVID-19, из них в свою очередь 128, или 81%, не вакцинированы и 30, или 19%, с завершенным курсом вакцинации.

За сутки в больницах открыли 31 новую историю болезни. Умер один невакцинированный зараженный коронавирусом — 83-летняя женщина.

За последние сутки проанализировали 10 040 результатов теста, из которых 1 497 оказались положительными. Заражаемость на 100 000 жителей за последние семь дней среди вакцинированных — 62,7 и невакцинированных — 92,6.

За сутки ввели 3 670 доз вакцины, из них новых вакцинаций начали 485. По состоянию на сегодняшнее утро дополнительную или бустерную дозу получили 294 862 человека. Охват всего населения Эстонии двумя дозами вакцины — 61,5%.

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