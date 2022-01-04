Новости Эстонии
04.01.2022, 11:10

Адвокат — о новогоднем ДТП с летальным исходом: распространено заблуждение, что опьянение автоматически означает вину

 
Foto: Kenno Soo

В новогоднюю ночь мужчина немного выпил и сел за руль Volvo. В результате он сбил компанию, любовавшуюся фейерверком на шоссе, погиб 2-летний мальчик, а в тяжелом состоянии в больницу отвезли еще четверых взрослых. Специалист в области дорожного движения и адвокат Индрек Сирк объясняет, какие обстоятельства играют решающую роль в выяснении того, кто виновен в ДТП.

По словам адвоката, распространено заблуждение, что опьянение или содержание алкоголя в организме автоматически означает вину в совершении ДТП.

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