Ушел из жизни бывший судья Валерий Лыыник

Валерий Лыыник отдал правоохранительной системе Эстонии более 40 лет, он начал свою карьеру в 1971 году инспектором уголовного розыска, напоминает rus.err.

За свою долгую службу Лыыник занимал высокие должности и во времена советской милиции и после восстановления независимости Эстонии - к примеру, с 1991 по 1995 годы он был префектом Ляэне-Вирумаа. Затем много лет Лыыник работал судьей (Таллиннского городского и Харьюского уездного суда).

Одно из самых громких, рассмотренных Лыыником, касалось истории с обменом земель. В 2012 году Лыыник оправдал фигурантов этого дела, в рамках которого на скамье подсудимых оказались в том числе экс-министры Виллу Рейльян и Эстер Туйксоо, но позднее окружной суд аннулировал то решение, а Госсуд летом 2014-го вынес обвинительный приговор.