ГРАФИК | Во вторник цена на электричество вновь пойдет в гору. В какие часы электроприборы лучше не включать?

Если, к примеру, сегодня ночью биржевая цена электричества составляла 20,89 евро за мегаватт-час, то завтра в то же время электроэнергия будет стоить 103,70 евро.

Руководитель энергетического подразделения Alexela Кальви Ныу отметил, что если погода удержится на сравнительно теплой волне, то этой зимой мы рекордных цен на электроэнергию больше не увидим.

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