В Пыхьяской префектуре начали работу два новых отделения полиции

По словам Пыхьяского префекта Йоозепа Каазика, цель этих перемен – унифицировать структуру и состав отделений полиции и уменьшить расходы на управление. „Теперь за каждым полицейским, который работает непосредственно с людьми на улице или в отделении полиции, – крепкая структура управления, которая позволяет полиции предлагать свои услуги более гибко, используя при этом для больше ресурса для выполнения тех же работ", – сказал Каазик.

„Кроме того, с созданием двух отделений полиции вместо прежних трех в бюджете освобождается сумма, размер которой сравним с суммой, необходимой для повышения минимальной зарплаты 50 сотрудникам передовой линии до 1500 евро", – сказал Каазик.

С этого года полиция переходит на новую систему зарплат и минимальная зарплата всех чиновников полиции теперь составляет 1500 евро.

Введенные изменения не затронут сотрудников передовой линии. По числу сотрудников новые отделения полиции являются самыми большими в Эстонии и обслуживают самые крупные по числу жителей город и уезд – Таллинн и Харьюмаа. По состоянию на начало 2022 года в Пыхьяской префектуре работает чуть более 1400 человек.

Полицейские продолжат работать в Таллинне в зданиях на Рахумяэ теэ, бульваре Кольде и ул. Пинна. Участковые полицейские по-прежнему будут работать по тем адресам, которые находятся ближе всего к их участкам. Информацию об участках и контакты участковых полицейских можно найти на сайте полиции.

Руководителем Ляэне-Харьюского отделения полиции стала Леа Бяренсон, которая раньше работала старшим смены и руководителем патрульной службы, а также руководителем участковых полицейских. „Победителя конкурса выбрала комиссия. В пользу нового руководителя говорили конкретное видение того, как должно работать новое отделение полиции, умение видеть и разъяснить целостную картину и способность быстро анализировать", – сказал Йоозеп Каазик.