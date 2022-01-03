В Пыхьяской префектуре начали работу два новых отделения полиции
По словам Пыхьяского префекта Йоозепа Каазика, цель этих перемен – унифицировать структуру и состав отделений полиции и уменьшить расходы на управление. „Теперь за каждым полицейским, который работает непосредственно с людьми на улице или в отделении полиции, – крепкая структура управления, которая позволяет полиции предлагать свои услуги более гибко, используя при этом для больше ресурса для выполнения тех же работ", – сказал Каазик.
„Кроме того, с созданием двух отделений полиции вместо прежних трех в бюджете освобождается сумма, размер которой сравним с суммой, необходимой для повышения минимальной зарплаты 50 сотрудникам передовой линии до 1500 евро", – сказал Каазик.
С этого года полиция переходит на новую систему зарплат и минимальная зарплата всех чиновников полиции теперь составляет 1500 евро.
Введенные изменения не затронут сотрудников передовой линии. По числу сотрудников новые отделения полиции являются самыми большими в Эстонии и обслуживают самые крупные по числу жителей город и уезд – Таллинн и Харьюмаа. По состоянию на начало 2022 года в Пыхьяской префектуре работает чуть более 1400 человек.
Полицейские продолжат работать в Таллинне в зданиях на Рахумяэ теэ, бульваре Кольде и ул. Пинна. Участковые полицейские по-прежнему будут работать по тем адресам, которые находятся ближе всего к их участкам. Информацию об участках и контакты участковых полицейских можно найти на сайте полиции.
Руководителем Ляэне-Харьюского отделения полиции стала Леа Бяренсон, которая раньше работала старшим смены и руководителем патрульной службы, а также руководителем участковых полицейских. „Победителя конкурса выбрала комиссия. В пользу нового руководителя говорили конкретное видение того, как должно работать новое отделение полиции, умение видеть и разъяснить целостную картину и способность быстро анализировать", – сказал Йоозеп Каазик.
Руководителем патрульной службы Ляэне-Харьюского отделения полиции стал Леннарт Камс, а службы ведения делопроизводств – Райнис Синикас. Ляэне-Харьюское отделение полиции будет обслуживать в Таллинне части города Пыхья-Таллинн, Мустамяэ, Кристийне, Хааберсти и Нымме, город Кейла, а также волости Харку, Кийли, Ляэне-Харью, Саку и Сауэ.
Руководителем Ида-Харьюского отделения полиции является Рогер Кумм, который возглавлял это отделение и до нововведений. „Чуть более чем за полтора года Рогер добился того, что между отделение полиции и населением налажено хорошее сотрудничество, и он готов и далее реализовывать свое видение и искать новые решения уже в качестве руководителя отделения с новой территорией, структурой и персоналом", – пояснил префект.
Руководителем патрульной службы Ида-Харьюского отделения полиции стал Пирко Пярила, а руководителем службы ведения делопроизводств – Инна Тоатер. Ида-Харьюское отделение полиции будет обслуживать в Таллинне части города Кесклинн, Ласнамяэ и Пирита, города Локса и Маарду и волости Ания, Йыэляхтме, Козе, Куусалу, Раазику, Раэ и Виймси.