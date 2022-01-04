ФОТО | Maxima на целлофановых пакетах не экономит: в магазинах продают упакованные по одному яблоки

На Рождество читатель издания Ärileht отметил, что в магазине Maxima в продажу поступили яблоки, на которых выгравированы праздничные пожелания. По словам представителя Maxima, это было сделано по предложению одного их покупателя.

Руководитель отдела по общественным связям Тийа Шапель сказала, что они и ранее продавали яблоки с пожеланиями, но без упаковки. Как сообщила Шапель, в этом году яблоки упаковали для того, чтобы не повреждался нанесенный на яблоки текст. К тому же в упаковке подарочное яблоко выглядит более празднично. Целлофановая упаковка была введена по пожеланию покупателей. "Речь идет о пожелании клиентов — сделать такие подарки", — добавила Шапель.

Изображенные на фото "праздничные" яблоки планируется продавать лишь короткое время. "Их количество составляет менее 0,2% яблок, поступивших в продажу в рождественскую неделю", — уточнила Шапель.

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