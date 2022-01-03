"Ирония судьбы отдыхает": вы не поверите, с какими абсурдными случаями пришлось на Новый год разбираться эстонской полиции(11)
Лыунаская префектура полиции сообщила о нескольких трагикомичных случаях, с которыми стражам порядка пришлось столкнуться на Новый год.
Полиции сообщили, что в Вильянди на тротуаре лежит мужчина. Прибыв на место, патруль в самом деле обнаружил лежащего на дороге мужчину, который сказал, что у него всё в порядке, просто он делает "снежного ангела". На всякий случай полиция отвезла мужчину домой.
В Вырумаа полицию вызвали в связи с сорой 41-летнего сына с матерью. Причина была следующей: мужчина на пьяную голову обмочил штаны, а когда мама приказала ему поменять брюки, то он на нее рассердился. По прибытию полицейских мужчина, который так еще не поменял штаны на сухие, набросился на полицейских. Пришлось увозить его протрезвляться.
Полиции сообщили, что в Вильянди мужчина палит в воздух из предмета, похожего на оружие. Патруль выяснил, что речь идет о стартовом пистолете. Мужчина был трезв и с невинным видом стал объяснять полицейским, что праздничный салют устроил из пистолета потому, что у него не было пиротехники. Оружие у мужчины было изъято на хранение.
В Валгамаа у правоохранителей попросили помощи из-за того, что у звонившего с плафона светильника стала капать вода. Ему дали телефон, куда нужно обратиться за решением проблемы.
Полиция получила сообщение о том, что мужчина проснулся где-то в незнакомом дворе. И при этом не знал, как туда попал. Не знал даже, в каком городе он находится — предполагал, что где-то под Таллинном. Инфосистема полиции показала, что мужчина находится в Вырумаа. Мужчина настолько перебрал с крепким алкоголем, что, проснувшись, не понял, что находится во дворе своего дома. Когда полиция прибыла на место, мужчина узнал свой дом и извинился за недоразумение. Он встретил полицейских y ворот дома.
Полиция получила вызов из Пылва, где имела место быть следующая комичная ситуация: мужчина пригласил к себе на Новый год одного друга, который перебрал с выпивкой, обделал своей мочёй всю кровать хозяина квартиры и отказался покидать теплое ложе. Патруль увез гостя протрезвляться.
Полиция получила сообщение, что в направлении Тырва по проезжей части шагает пожилой человек, который не может найти свой дом. Патруль быстро выяснил в чем дело. Оказывается, мужчина по ошибке попал из Латвии в Эстонию, поэтому не мог узнать ни одного дома или улицы. Латвийская полиция забрала мужчину и увезла его домой.
В полицию обратился мужчина, у которого жена забрала ключи от автомобиля, чтобы он в пьяном виде никуда не поехал. На следующий день мужчина позвонил в полицию и сообщил: ехать никуда он не хочет, но беспокоится, что жена могла не закрыть двери машины, и он сам закрыть их не может, так как ключи у жены. Мужчина попросил полицию приехать и забрать ключи у женщины, чтобы можно было закрыть двери автомобиля. Полицейский предложил, чтобы мужчина подошел к машине и подергал за ручку дверцы для проверки - заперта ли машина. Оказалось, что заперта.
В полицию раз за разом звонил пьяный житель Пылвамаа, который повторял, что устал дозваниваться до своей матери, которая, возможно, умерла. Звонивший ругался, нёс что-то бессвязное и сбрасывал разговор. А вскоре звонил вновь. Полиция выяснила, что с матерью мужчины всё в порядке, она просто заблокировала номер своего сына, потому что ей надоело постоянно общаться с пьяным человеком.
В полицию сообщили, что в первые часы нового года в центре Тарту двое мужчин повздорили из-за буханки хлеба, который они не могла разделить между собой. В ходе потасовки один оторвал у другого рукав куртки.
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