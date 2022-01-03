Гендиректору Языкового департамента Ильмару Томуску повысили зарплату до 3800 евро в месяц

Согласно приказу министра, с 1 января зарплата Томуска выросла с 3180 евро до 3800 евро в месяц.

В начале декабря, утверждая Томуска в должности главы Языкового департамента на новый пятилетний срок, Керсна решила не менять ему зарплату.

Переутверждению Томуска на посту руководителя департамента предшествовало проведение открытого конкурса, в котором участвовали два кандидата.

По образованию Ильмар Томуск — учитель эстонского языка и литературы. Позднее получил степень доктора в области административных наук. В стране он известен еще и как детский писатель.

Языковый департамент, долгое время называвшийся Языковой инспекцией, Томуск бессменно возглавляет с 1995 года.