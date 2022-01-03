С гербом ЭССР на груди: москвичка поздравила эстоноязычную группу Facebook с Новым годом в провокационном одеянии

Реакция участников группы (большую часть группы составляют эстоноязычные люди) была неоднозначной. Мы связались с пользовательницей (ее зовут Ванда) и поинтересовались — что она хотела сказать этим фото и каким был ее мотив? Ведь понятно, что демонстрировать советскую символику в Эстонии мягко говоря не принято.

"Я живу в Москве, все мои друзья знают что я из Эстонии и часто дарят мне как-то связанные с Эстонией подарки. Вот эту футболку мне подарил муж. Буду носить дома) Всех с Новым годом!" — ответила Ванда, исключив таким образом наши подозрения в том, что фотография может носить какой-то политический смысл.

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