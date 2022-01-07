Смешное судебное дело: Таллиннская тюрьма обвиняет заключенных в том, что они ели булочки и пили молоко

"Видели ли вы, как заключенные ели булочки?"

"Я видел только, как пробовали".

В пекарне при Таллиннской тюрьме работали трое заключенных:мелкий вор Янек, осужденные за накропреступления Раннер и Константин. Они готовили пирожки с сосисками, булочки с корицей, булочки с творогом и московские булочки, которые шли на продажу в столовой для персонала тюрьмы. Цены на булочки были невероятно низкими — от 15 до 54 центов ща штуку.

Согласно данным следствия, в сентябре и октябре 2020 года заключенные-пекари присвоили себе 450 булочек.