Арнольд Рюйтель: если энергетика вынуждает народ жечь лучину, значит, что-то из рук вон плохо

"Превращение в страну, импортирующую электричество, не выход. Нужно заниматься созданием своей энергетической базы, независимой от капитала других стран", — приводит слова Рюйтеля rus.err.

На вопрос о том, какие события времен своего президентства Рюйтель считает особенно важными, бывший глава государства ответил: "Это вступление в ЕС и НАТО".

"Опасность, что Эстонию и страны Балтии снова захватят, была и после того, как Эстония после путча стала независимой. Единственной возможностью тогда было вступление в Европейский союз", — сказал Рюйтель.

"Мы смогли сохранить провозглашенную 30 лет назад независимость. Дальше все зависит от нас самих и нашего правительства, чтобы мы ее не потеряли", — добавил он.