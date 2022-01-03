Арнольд Рюйтель: если энергетика вынуждает народ жечь лучину, значит, что-то из рук вон плохо
В государстве что-то совсем неправильно, если энергетическая политика вынуждает людей экономить радикальными методами, заявил бывший президент Эстонии Арнольд Рюйтель в интервью телеканалу ETV.
"Превращение в страну, импортирующую электричество, не выход. Нужно заниматься созданием своей энергетической базы, независимой от капитала других стран", — приводит слова Рюйтеля rus.err.
На вопрос о том, какие события времен своего президентства Рюйтель считает особенно важными, бывший глава государства ответил: "Это вступление в ЕС и НАТО".
"Опасность, что Эстонию и страны Балтии снова захватят, была и после того, как Эстония после путча стала независимой. Единственной возможностью тогда было вступление в Европейский союз", — сказал Рюйтель.
"Мы смогли сохранить провозглашенную 30 лет назад независимость. Дальше все зависит от нас самих и нашего правительства, чтобы мы ее не потеряли", — добавил он.