С 4 января на лед Чудского озера можно выезжать на легких транспортных средствах

Пешком и на легких транспортных средствах разрешен выход на водоемы:

Чудское озеро

Псковское озеро

Теплое озеро

Нарвское водохранилище

Пешком разрешен выход на водоемы:

Ванику

Пабра

Крийва

Полностью запрещен выход на:

реку Нарва

озеро Паттина

При выходе на лед на транспортном средстве регистрация выхода обязательна. Для этого следует создать аккаунт на сайте самообслуживания www.piiriveekogu.ee, после чего есть две возможности, как сообщать о своем выходе и возвращении:

1. Выход на приграничный водоем и возвращение можно зарегистрировать СМС-сообщением на номер +372 5700 0001. При выходе надо послать сообщение с текстом "Algus" или "A" и при возвращении "Lopp" или "L".

2. Свой выход и возвращение можно зарегистрировать и на сайте www.piiriveekogu.ee.

Информация о выходе на лед ЗДЕСЬ.