Новости Эстонии
03.01.2022, 14:12

С 4 января на лед Чудского озера можно выезжать на легких транспортных средствах

 
Piirivalvehõljukiga Peipsil
Foto: Madis Must
C 4 января будет разрешен выход на лед Чудского озера пешком и на легких транспортных средствах, например, мотосанях и квадроциклах.

Пешком и на легких транспортных средствах разрешен выход на водоемы:

  • Чудское озеро
  • Псковское озеро
  • Теплое озеро
  • Нарвское водохранилище

Пешком разрешен выход на водоемы:

  • Ванику
  • Пабра
  • Крийва

Полностью запрещен выход на:

  • реку Нарва
  • озеро Паттина

При выходе на лед на транспортном средстве регистрация выхода обязательна. Для этого следует создать аккаунт на сайте самообслуживания www.piiriveekogu.ee, после чего есть две возможности, как сообщать о своем выходе и возвращении:

1. Выход на приграничный водоем и возвращение можно зарегистрировать СМС-сообщением на номер +372 5700 0001. При выходе надо послать сообщение с текстом "Algus" или "A" и при возвращении "Lopp" или "L".
2. Свой выход и возвращение можно зарегистрировать и на сайте www.piiriveekogu.ee.

Информация о выходе на лед ЗДЕСЬ.

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