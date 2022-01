В январе 20 500 эстоноземельцам придется вакцинироваться бустерной дозой, если они хотят продолжить свободно посещать ряд мест

"Kui vaktsineerimise vahe jääb liiga lühikeseks, siis immunoloogiast me teame, et immuunkaitse kestus võib inimesel olla parem kui vaktsiinide vahe on pikem. Aga soovitus ongi, et olgu möödas vähemalt kuus kuud," selgitab peremeditsiini kaasprofessor Marje Oona.

Foto: Argo Ingver