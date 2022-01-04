В январе 20 500 эстоноземельцам придется вакцинироваться бустерной дозой, если они хотят продолжить свободно посещать ряд мест

Недавно правительство решило сократить срок действия вакцинационного сертификата с года до 9 месяцев начиная с 1 февраля. При этом сохраняется требование предъявлять ковид-сертификат в местах общественного питания, спа, кино, театрах, спортивных клубах, при посадке на авиарейс и т.д.

В начале мая прошлого года в Эстонии было 124 413 человека с завершенным курсом вакцинации. Из них не все еще получили бустерную дозу вакцины по разным причинам: из-за серьезных побочных эффектов после первых двух доз, из-за скептического отношения к эффективности вакцины против мутировавшего вируса или же просто из-за мнения, что первых двух доз достаточно для защиты. Таких людей на данный момент осталось 20 500.

Кроме того, в Эстонии есть 30 500 человек, которые закончили курс вакцинации к началу мая, но до сих пор так и не создали себе вакцинационный сертификат в digilugu.ee. Им тоже придется начиная с 1 февраля сделать бустерную дозу, если они все же захотят пользоваться вакцинационным сертификатом.

После получения бустерной дозы срок действия вакцинационного сертификата продлевается как минимум на год. Кроме того, сертификат начинает действовать сразу же после прививки. В Эстонии уже 240 000 человек создали себе новый вакцинационные сертификаты после получения бустерной дозы.

Основной курс вакцинации считается завершенным после двух доз вакцины Pfizer, AstraZeneca и Moderna, или же после одной дозы Janssen. В случае с переболевшими лицами первичная вакцинация ограничивается одной дозой.

На данный момент ни один производитель еще не создал вакцину, которая бы учитывала особенности нового омикрон-штамма коронавируса. На сегодняшний день в Эстонии введено около 1,8 млн доз вакцины от коронавируса. Лекарственный департамент зафиксировал 6316 случаев серьезных побочных эффектов вакцинации.