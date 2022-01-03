Noored Kooli желает привлечь в школы больше учителей естественных и точных наук

Подать заявку на участие в программе могут люди любого возраста, желающие посвятить свое время интенсивному саморазвитию и работать во имя того, чтобы в жизни каждого ребенка было больше возможностей. В течение двух лет участники программы Noored Kooli проходят уникальное обучение в сфере педагогики и лидерства, которое помогает им стать инициаторами изменений в своей сфере деятельности. Параллельно с этим они работают с полной нагрузкой в обычных школах, обучая преимущественно учеников с 1-го по 9-й класс.

Особое внимание сейчас уделяется поиску кандидатов с опытом в сфере технологий, точных и естественных наук, которые готовы преподавать математику, физику, химию, природоведение, биологию или географию. По данным исследований OSKA, наибольшая нехватка рабочей силы в Эстонии проявляется именно среди учителей этих предметов — в 2018-2025 гг. образовательная система Эстонии дополнительно нуждается в 480 учителях математики, а также в 130 педагогах, которые будут преподавать физику, 100 учителях химии и 120 учителях географии и биологии. Кампанию по набору новых участников программы поддерживают крупные эстонские предприятия Swedbank и Utilitas.

Начавшая работать учителем естественных наук в школе Турба участница 15-го набора Noored Kooli Кейу Нелис сказала, что она стала преподавать естественные науки, поскольку именно они являются самыми интересными. ”Темы, которые рассматриваются в ходе уроков природоведения, биологии и географии, зачастую кажутся столь знакомыми и будничными, что мы не уделяем достаточно времени тому, чтобы понять, почему же всё это происходит. Каждый организм и процесс играют свою роль в обеспечении хрупкого природного равновесия, и мне нравится привлекать внимание к этим неожиданным и чудесным взаимосвязям”, — поделилась своими мыслями Кейу Нелис, ранее работавшая аналитиком в Институте развития здоровья.