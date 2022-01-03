Пьяного водителя, в Новый год сбившего насмерть двухлетнего ребенка, не будут брать под стражу

После трагической аварии 36-летнего водителя Volvo задержали в качестве подозреваемого на 48 часов. Как сообщила Ляэнеская окружная прокуратура, суд не удовлетворил ходатайство о взятии мужчины под стражу.

Прокуратура ходатайствовала о взятии мужчины под стражу, чтобы избежать совершения дальнейших преступлений. Однако суд посчитал это маловероятным, учитывая его чистый бэкграунд и тот факт, что он совершил наезд по неосмотрительности.

Тем не менее суд счел обоснованным предъявленное мужчине подозрение в преступлении.

Как Delfi писал ранее, в Новый год около полуночи сообщили о тяжелом ДТП в волости Тюри в деревне Энари на 7-м километре шоссе Кирна-Вирика-Энари. Volvo двигался по прямой дороге в сторону Энари и столкнулся, по первоначальным данным, с находившимися на проезжей части людьми.

Столкновение было настолько тяжелым, что погиб пешеход — 2-летний мальчик. По первоначальным данным, в тяжелом состоянии отвезли в больницу пешеходов: 31-летнюю женщину, 33-летнюю женщину, 36-летнего мужчину и 37-летнего мужчину.

"На основании собранных до сих пор доказательств выяснилось, что одна компания непосредственно перед полуночью двинулась из расположенного рядом дома на улицу, чтобы встретить Новый год, пуская фейерверк. Фейерверк они пускали как рядом с дорогой в поле, так и вдоль дороги. К сожалению, во время запуска фейерверка люди были на проезжей части и не обратили внимание на приближающийся к ним автомобиль", — сказала прокурор Ляэнеской окружной прокуратуры Мерике Лугна.

Управлявшего Volvo 36-летнего мужчину скорая помощь осмотрела на месте происшествия, в больницу везти его не потребовалось. В момент ДТП в автомобиле были еще пассажиры, двое детей, их отвезли в больницу для осмотра. Травм у них не было.

На месте аварии из-за сильного тумана была плохая видимость и дорожные условия были зимние. Максимальная разрешенная скорость была 90 км/ч. Следствие выяснит, какова была скорость участвовавшего в ДТП Volvo.