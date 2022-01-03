ДТП в Маарду: в результате падения в автобусе пострадала молодая женщина

2 января в 15:10 произошло ДТП в Харьюмаа, в городе Маарду, у дома по адресу Кеэмикуте, 12, где 50-летний мужчина управлял автобусом Iveco, когда от Кеэмикуте 12 с прилегающей к дороге территории неожиданно выехал на главную дорогу автомобиль Volvo (данные уточняются), из-за которого водитель автобуса был вынужден резко затормозить. В результате торможения в автобусе упала 32-летняя женщина. Пассажирку доставили в Ида-Таллиннскую центральную больницу.