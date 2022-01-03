Невероятное везение! Два счастливчика выиграли в лотерею по 500 000 евро

Согласно правилам игры, самый большой выигрыш, или миллион евро, могли разделить между собой до пяти человек. Лотерейный шар решил, что часть суммы получили два удачливых игрока. По 500 000 евро выиграли с купленными в интернете билетами мужчина в возрасте 30-39 лет и женщина в возрасте 20-29 лет.