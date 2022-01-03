Невероятное везение! Два счастливчика выиграли в лотерею по 500 000 евро(1)
В телепередаче "Розыгрыш миллиона Vikinglotto" в воскресенье разыграли всего 1 105 000 евро.
Согласно правилам игры, самый большой выигрыш, или миллион евро, могли разделить между собой до пяти человек. Лотерейный шар решил, что часть суммы получили два удачливых игрока. По 500 000 евро выиграли с купленными в интернете билетами мужчина в возрасте 30-39 лет и женщина в возрасте 20-29 лет.
Вдобавок в передаче разыграли пять раз по 20 000 евро, которые выиграли в Хаапсалу, Тарту, Харью-Ристи и с купленными в интернете билетами. Выигравшими 20 000 евро оказались мужчины разного возраста. Выигрыш среди публики в студии в 5000 евро получил многолетний игрок в лотерею Аади.
Выигрышные билеты "Розыгрыша миллиона Vikinglotto":
500 000 евро:
1723937651141, интернет 03.06.2021
1723982555250, интернет 24.08.2021
20 000 евро:
1723935534626, Rannarootsi Selver, 01.06.2021
1723927314582, Jaamamõisa Selver, 18.05.2021
1723849462567, интернет 06.01.2021
1723879073256, магазин Харью-Ристи 24.02.2021
1724020447135, интернет 03.11.2021