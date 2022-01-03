В новом году на почтовых марках будут запечатлены 26 важных событий Эстонии

Первые две марки года будут выпущены уже 6 января. В серии марок, посвященных церквям Эстонии , в этот день будет выпущена почтовая марка с изображением Тартуской церкви Пресвятой Девы Марии, а в сотрудничестве с ЭОК будет выпущена почтовая марка, посвященная Зимним Олимпийским играм в Пекине . В течение года будут выпущены несколько почтовых марок в честь исторических знаменательных дней, например, к 150-летию Йохана Питки, 150-летию Союза писателей Эстонии, 600-летию Ратушной аптеки, 100-летию Союза тенниса, 700-летию первого упоминания Ратуши и 600-летию Ливонского ландтага.

В наступающем году выйдут почтовые марки, посвященные красоте природы Эстонии — запланирован выпуск марок с изображениями вальдшнепа, карельской берёзы и белки-летяги. Ко Дню защиты детей будет выпущена почтовая марка, предусмотренная специально для детей. В сентябре в сотрудничестве с Эстонским раковым союзом в свет выйдет благотворительная почтовая марка, а в ноябре — почтовая марка с очень интересным специальным решением для повышения осведомленности о безопасности дорожного движения. Не менее важное место занимают и традиционные рождественские марки, следующая марка Золотого фонда Эстонского художественного музея, а также ряд других почтовых марок.