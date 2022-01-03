В новом году на почтовых марках будут запечатлены 26 важных событий Эстонии
Первые две марки года будут выпущены уже 6 января. В серии марок, посвященных церквям Эстонии, в этот день будет выпущена почтовая марка с изображением Тартуской церкви Пресвятой Девы Марии, а в сотрудничестве с ЭОК будет выпущена почтовая марка, посвященная Зимним Олимпийским играм в Пекине. В течение года будут выпущены несколько почтовых марок в честь исторических знаменательных дней, например, к 150-летию Йохана Питки, 150-летию Союза писателей Эстонии, 600-летию Ратушной аптеки, 100-летию Союза тенниса, 700-летию первого упоминания Ратуши и 600-летию Ливонского ландтага.
В наступающем году выйдут почтовые марки, посвященные красоте природы Эстонии — запланирован выпуск марок с изображениями вальдшнепа, карельской берёзы и белки-летяги. Ко Дню защиты детей будет выпущена почтовая марка, предусмотренная специально для детей. В сентябре в сотрудничестве с Эстонским раковым союзом в свет выйдет благотворительная почтовая марка, а в ноябре — почтовая марка с очень интересным специальным решением для повышения осведомленности о безопасности дорожного движения. Не менее важное место занимают и традиционные рождественские марки, следующая марка Золотого фонда Эстонского художественного музея, а также ряд других почтовых марок.
План выпуска почтовых марок Эстонии на 2022 год
6 января — Зимние Олимпийские игры в Пекине 2022 — 1 марка
6 января — Церковь — Тартуская церковь Св. Девы Марии — 1 марка
1 февраля — Китайский Новый год — год Тигра — 1 марка
16 февраля — 150-летие Йохана Питки — 1 марка
17 марта — 150-летие Союза писателей Эстонии — 1 марка
31 марта — Птица года — вальдшнеп — 1 марка
8 апреля — 600-летие Ратушной аптеки — 1 марка
11 апреля — 100-летие Союза тенниса — 1 блок
21 апреля — Деревья лесов Эстонии — карельская берёза — 1 марка
5 мая — ЕВРОПА — истории и мифы — 2 марки
19 мая — Экологичная марка — 1 марка
1 июня — Детская тематическая марка — 1 марка
9 июня — Моторный парусник Läänemaa — 1 марка
7 июля — 700-летие первого упоминания Ратуши — 1 марка
25 августа — ”Хорошее в Эстонии” — 1 марка
1 сентября — 600-летие Ливонского ландтага — 1 марка
9 сентября — Фауна Эстонии — белка-летяга — 1 марка
16 сентября — Благотворительная марка — Раковый союз — 1 марка
23 сентября — Времена года — 1 блок
1 октября — Посткроссинг — 1 марка
20 октября — Рождество — 2 марки
27 октября Маяк — Маяк Нарва-Йыэсуу — 1 марка
1 ноября — Безопасное движение — 1 марка
17 ноября — Искусство — Золотой фонд EKM — 1 марка
Согласно международным правилам Всемирного почтового союза (UPU), тематика и оформление марки должны быть тесно связаны с культурной самобытностью страны, выпускающей эту марку, способствовать распространению культуры или сохранению мира, не иметь политического контекста и не оскорблять того или иного человека или страну.
Марки выпускаются по случаю крупных юбилеев знаменательных дат или событий, обычно к юбилею в 100, 125, 150 лет и так далее. Марки в честь живущих людей обычно выпускаются только в честь президентов и призёров олимпиад.