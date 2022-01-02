После того, как власти Никарагуа разорвали отношения с Тайванем, Китай открыл там посольство(10)
Китай вновь открыл своё посольство в Манагуа всего через несколько недель после того, как власти Никарагуа разорвали отношения с Тайванем и закрыли свое посольство на Тайване, пишет rus.err.ee.
Посольство Китая, которое впервые было закрыто в 1990 году, вновь открылось в пятницу, 31 lдекабря, когда Никарагуа и Китай восстановили дипломатические отношения, передают The Independent и The Guardian.
На церемонии открытия посольства и восстановления отношений присутствовали представитель МИД Китая Ю Бо и министр иностранных дел Никарагуа Денис Монкада. В своем выступлении Ю Бо снова упомянул политику единого Китая.
По словам Монкады, между двумя странами существуют идеологическое родство, и он поблагодарил Китай за пожертвование одного миллиона доз вакцины Sinopharm.