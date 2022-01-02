В пункте профилактики коронавирусной инфекции на площади Вабадузе продолжается бесплатное экспресс-тестирование
С сегодняшнего дня в Таллинне продолжают работу четыре пункта профилактики коронавирусной инфекции, в которых можно пройти вакцинацию без предварительной регистрации. В расположенном на площади Вабадузе пункте тестирования наряду с PCR-тестом по-прежнему можно бесплатно сдать экспресс-тест на антиген. Продолжается и вакцинация пожилых людей на дому — регистрация по телефону 677 8448.
”Согласно первоначальным планам, бесплатное экспресс-тестирование продлится до 16 января, чтобы горожане, вернувшиеся с каникул или зимнего отпуска, могли пройти тестирование, прежде чем вернуться на работу или в общественные места, — сказала координатор столичной горуправы по вопросам коронавирусной инфекции Эстер Эпик. — Четыре пункта вакцинации, которые с сегодняшнего дня вновь продолжили работу, в ноябре и декабре пользовались среди горожан наибольшей популярностью. По этой причине мы решили продолжить оказание услуги именно в этих местах”.
Расположенный на площади Вабадузе пункт консультирования, вакцинации и тестирования открыт каждый день с 9.00 до 21.00. Пункты консультирования и вакцинации в Haabersti Rimi (ул. Хааберсти, 1), торговом центре ”Кристийне” (ул. Эндла, 45), центре культуры ”Линдакиви” (ул. Коорти, 22) открыты по будням с 12 до 19 часов, по выходным с 10 до 17 часов.
Услуга консультирования и вакцинации во всех пунктах профилактики коронавирусной инфекции в Таллинне предоставляется без предварительной регистрации и бесплатно. В расположенном на площади Вабадузе пункте тестирования можно бесплатно сдать экспресс-тест на антиген. На основании результатов экспресс-тестирования справки не выдаются, однако в случае позитивного результата человек направляется на бесплатный PCR-тест в том же пункте тестирования. В пункте тестирования на площади Вабадузе PCR-тест с направлением является бесплатным, без направления он обойдется в 44 евро. Образец для PCR-теста берут либо из носоглотки, либо методом полоскания горла.
На иммунизацию против коронавируса первой или второй дозой вакцины приглашаются люди в возрасте от 12 лет. Согласно рекомендациям экспертной комиссии по иммунопрофилактике, привитым от коронавируса вакциной Janssen взрослым людям следует сделать бустерную прививку уже через два месяца после получения первой дозы. Совершеннолетним лицам, прошедшим первичный курс вакцинации препаратами AstraZeneca, Pfizer/BioNTech и Moderna, комиссия рекомендует бустерную дозу спустя три месяца после первичного курса вакцинации.
Таллинн также предлагает возможность вакцинации на дому — услуга направлена прежде всего на пожилых людей. Для вызова прививочной бригады на дом нужно позвонить по номеру 677 8448, звонки принимаются по будням с 8 до 20 часов и по выходным с 9 до 17 часов. Бригады вакцинации на дому работают семь дней в неделю с 9 до 18 часов.