В пункте профилактики коронавирусной инфекции на площади Вабадузе продолжается бесплатное экспресс-тестирование

”Согласно первоначальным планам, бесплатное экспресс-тестирование продлится до 16 января, чтобы горожане, вернувшиеся с каникул или зимнего отпуска, могли пройти тестирование, прежде чем вернуться на работу или в общественные места, — сказала координатор столичной горуправы по вопросам коронавирусной инфекции Эстер Эпик. — Четыре пункта вакцинации, которые с сегодняшнего дня вновь продолжили работу, в ноябре и декабре пользовались среди горожан наибольшей популярностью. По этой причине мы решили продолжить оказание услуги именно в этих местах”.

Расположенный на площади Вабадузе пункт консультирования, вакцинации и тестирования открыт каждый день с 9.00 до 21.00. Пункты консультирования и вакцинации в Haabersti Rimi (ул. Хааберсти, 1), торговом центре ”Кристийне” (ул. Эндла, 45), центре культуры ”Линдакиви” (ул. Коорти, 22) открыты по будням с 12 до 19 часов, по выходным с 10 до 17 часов.

Услуга консультирования и вакцинации во всех пунктах профилактики коронавирусной инфекции в Таллинне предоставляется без предварительной регистрации и бесплатно. В расположенном на площади Вабадузе пункте тестирования можно бесплатно сдать экспресс-тест на антиген. На основании результатов экспресс-тестирования справки не выдаются, однако в случае позитивного результата человек направляется на бесплатный PCR-тест в том же пункте тестирования. В пункте тестирования на площади Вабадузе PCR-тест с направлением является бесплатным, без направления он обойдется в 44 евро. Образец для PCR-теста берут либо из носоглотки, либо методом полоскания горла.