Завтра минутой молчания почтут память павших в Освободительной войне

Соглашение предусматривало прекращение военных действий на фронте между Эстонией и Советской Россией 3 января 1920 года в 10.30. Месяц спустя в Тарту был подписан мирный договор, и Освободительная война завершилась победой Эстонии.

В 20-х годах прошлого века сложилась традиция ежегодно 3 января в 10.30, когда вступило в силу соглашение о прекращении огня, поминать минутой молчания эстонцев и иностранцев, которые сражались в Освободительной войне и отдали свои жизни за свободу Эстонии. В Эстонии 3 января отмечается как день флага по случаю дня памяти сражавшихся в Освободительной войне. Флаг Эстонии вывешивают все госучреждения и учреждения самоуправлений, публично-правовые юридические лица, также это могут делать и все остальные.

В Освободительной войне на стороне Эстонии помимо солдат союзнических войск и добровольцев участвовали 74 505 воинов, из которых погибло в общей сложности 5540 солдат.

Завтра в 10.35 у Монумента победы в Освободительной войне выступит с речью министр обороны Калле Лаанет, после него выступят ученица 11 класса Таллиннской реальной школы Мона Рейсберг и представитель Эстонского союза корпораций. После этого министр обороны Калле Лаанет, командующий Силами обороны генерал-майор Мартин Херем и командующий Кайтселийтом бригадный генерал Рихо Юхтеги возложат венки к подножию Монумента победы в Таллинне.

Мероприятие, посвященное памяти погибшим в Освободительной войне, состоится также в Нарве, на Петровской площади, где в 10.32 выступит с речью канцлер Министерства обороны Кусти Сальм, а затем в 10.37 произнесет речь мэр Нарвы Катри Райк. В 11.30 состоится возложение венков на кладбище Сийвертси.