02.01.2022, 12:02
За сутки в Эстонии выявлено 429 случаев заражения коронавирусом
Foto: Anni Õnneleid
По состоянию на утро 2 января в больницах находится 226 пациентов, инфицированных коронавирусом. 158 госпитализированных болеют в тяжелой форме, из них 124 (78,4%), не были вакцинированы, а 34 (21,6%) — прошли курс вакцинации. О новых случаях смерти от COVID-19 в течение дня не сообщалось.
За последние сутки в Эстонии проанализировали 3405 тестов на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 429. Из тех, у кого оказался положительный результат, 171 человек не был вакцинирован и 258 человек прошли курс вакцинации.
В течение дня было введено 232 дозы вакцины. По состоянию на сегодняшнее утро 291 088 человек получили бустерную дозу. Охват всего населения Эстонии двумя дозами вакцины составляет 61,4%.
Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ”ВКонтакте”, ”Одноклассниках” или Twitter.