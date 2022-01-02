За сутки в Эстонии выявлено 429 случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в Эстонии проанализировали 3405 тестов на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 429. Из тех, у кого оказался положительный результат, 171 человек не был вакцинирован и 258 человек прошли курс вакцинации.

В течение дня было введено 232 дозы вакцины. По состоянию на сегодняшнее утро 291 088 человек получили бустерную дозу. Охват всего населения Эстонии двумя дозами вакцины составляет 61,4%.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ”ВКонтакте”, ”Одноклассниках” или Twitter.