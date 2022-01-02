Новости Эстонии
02.01.2022, 08:22

ФОТО | В Таллинне полицейский микроавтобус столкнулся с машиной пьяного водителя

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Foto: Taavi Sepp

В субботу в 23.30 было сообщено о дорожно-транспортном происшествии на перекрестке Палдиского шоссе и улицы Тулика в Таллинне.

В результате столкновения на Ford образовалась вмятина, а полицейский микроавтобус Mercedes-Benz лишился переднего бампера.

В Северной префектуре подтвердили, что человек, управлявший Ford, был в состоянии алкогольного опьянения. Следствие выясняет точные обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

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