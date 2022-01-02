02.01.2022, 08:22
ФОТО | В Таллинне полицейский микроавтобус столкнулся с машиной пьяного водителя(3)
Foto: Taavi Sepp
В субботу в 23.30 было сообщено о дорожно-транспортном происшествии на перекрестке Палдиского шоссе и улицы Тулика в Таллинне.
В результате столкновения на Ford образовалась вмятина, а полицейский микроавтобус Mercedes-Benz лишился переднего бампера.
В Северной префектуре подтвердили, что человек, управлявший Ford, был в состоянии алкогольного опьянения. Следствие выясняет точные обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.