Французское шампанское переименовали для российского рынка

Несмотря на все усилия правительства Франции, производителям шампанского пришлось поменять этикетки для продажи в России. Начиная с субботы, 1 января, продавать напитки под брендом "шампанское" на территории РФ смогут только российские производители.

Согласно закону о маркировке шампанского на российском рынке, принятому в июле 2021 года, иностранные производители обязаны обозначать свою продукцию как "игристое вино". Этот закон затронул и виноделов французского региона Шампань. Хотя им можно оставить на этикетке надпись "Champagne" латиницей, на русском языке они обязаны писать, что это "игристое вино".

Закон должен был вступить в силу еще летом, однако Парижу удалось добиться отсрочки до 1 января 2022 года. "Это позволило нам гарантировать, что несоответствующие требованиям бутылки, которые были отправлены до июля, могли быть проданы", - заявили во французском объединении производителей шампанского Comité Champagne.

Париж не сдается



Тем не менее Франция еще надеется оспорить российский закон. По данным французского министерства торговли, переговоры не закончены. "Мы продолжаем работать над этим вопросом совместно с Еврокомиссией, чтобы защитить нашу винную и спиртовую промышленность, включая шампанское", - сообщил представитель министерства в ответ на запрос агентства AFP.

Ранее Франция пригрозила России судом, если выяснится, что новый российский закон о маркировке нарушает правила Всемирной торговой организации (ВТО).

Россияне покупают дорогое шампанское, но мало



Россия занимает 15-е место в мире по потреблению французского шампанского. Ежегодно в страну доставляется около двух миллионов из 150 млн экспортируемых бутылок. Однако, как уточняют в Comité Champagne, российский высший класс часто покупает самые благородные и, следовательно, дорогие напитки.

