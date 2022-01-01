Экономика
01.01.2022, 18:50

С 1 января минимальная зарплата в Эстонии выросла до 654 евро в месяц

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Euroraha
Foto: Sven Arbet

Минимальная ежемесячная заработная плата в 2022 году выросла до 654 евро, а минимальная почасовая оплата до 3,86 евро, передает RusERR.

Повышение минимальной зарплаты касается примерно 40 000 работников, напомнили в субботу, 1 января, радионовости ERR.

Договоренность по минимальной зарплате была достигнута Центральным союзом профсоюзов Эстонии и Центральным союзом работодателей 8 октября 2021 года.

Согласно сложившейся традиции, по общегосударственной минимальной зарплате договариваются все социальные партнеры.

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