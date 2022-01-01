01.01.2022, 18:50
С 1 января минимальная зарплата в Эстонии выросла до 654 евро в месяц(2)
Foto: Sven Arbet
Минимальная ежемесячная заработная плата в 2022 году выросла до 654 евро, а минимальная почасовая оплата до 3,86 евро, передает RusERR.
Повышение минимальной зарплаты касается примерно 40 000 работников, напомнили в субботу, 1 января, радионовости ERR.
Договоренность по минимальной зарплате была достигнута Центральным союзом профсоюзов Эстонии и Центральным союзом работодателей 8 октября 2021 года.
Согласно сложившейся традиции, по общегосударственной минимальной зарплате договариваются все социальные партнеры.